Макрон созвонился с Лукашенко впервые с 2022 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Фото: Thibault Camus, Pool, AP

Эмманюэль Макрон

Фото: Thibault Camus, Pool, AP

По данным пресс-службы, разговор состоялся по инициативе французской стороны. Президенты обсудили проблемы в регионе, а также взаимоотношения Белоруссии и ЕС.

Согласно данным из открытых источников, в предыдущий раз Александр Лукашенко и Эмманюэль Макрон созванивались в феврале 2022 года — спустя два дня после начала российской СВО на Украине. Та беседа длилась чуть больше часа.

