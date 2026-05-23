Конференция по ДНЯО третий раз подряд не смогла принять итоговый документ

11-я Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогла утвердить итоговый документ. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Как рассказали в ведомстве, благодаря нескольким непростым компромиссам участники конференции почти смогли выработать близкий к принятию консенсусом проект документа. Однако отдельные вопросы из-за «жестких установок США и их союзников» не были урегулированы, поэтому документ на утверждение конференцией представлен не был, заявили представители МИДа.

«Серьезнейшим препятствием для реализации стоящих перед форумом задач явилась агрессия Израиля и США в отношении Ирана … под надуманным предлогом “защиты” режима нераспространения ядерного оружия», — утверждается в публикации.

Председатель конференции, постпред Вьетнама при ООН До Хунг Вьет по итогам конференции сообщил журналистам, что решил не ставить ни один из проектов итогового документа на голосование, поскольку понял, что ни одну из версий не примут.

Обзорная конференция ДНЯО проходит раз в пять лет для оценки выполнения договора. В ней участвуют почти все участники ДНЯО — 191 государство. Итоговый документ страны не смогли принять уже в третий раз. В 2015 году его заблокировали Великобритания, Канада и США из-за разногласий по инициативе создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ОМУ. В 2022-м итоговый документ заблокировала Россия из-за несогласия с формулировками по Запорожской АЭС и Украине.