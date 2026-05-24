Горе в пустыне

Состоявшийся возле пирамид Гизы поединок между королем супертяжелого веса в боксе Александром Усиком и королем супертяжелого веса в кикбоксинге Рико Верхувеном, попробовавшим себя в «чужом» жанре, неожиданно превратился в довольно занятное зрелище не только благодаря антуражу. Украинцу, чтобы победить и не упустить чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC), пришлось пережить, может быть, самое упорное сопротивление, с каким он когда-либо сталкивался в карьере. Выигрыш — при равенстве по очкам — ему принес нокаут, зафиксированный рефери Марком Лайсоном прямо перед окончанием предпоследнего раунда и признанный чересчур преждевременным, кажется, не только проигравшим.

Фото: Mark Robinson / Getty Images Рико Верхувен (слева) считает, что рефери не имел права фиксировать нокаут, и подал протест на исход боя против Александра Усика, в котором голландец выглядел ничуть не слабее чемпиона

Это был тот случай, когда из набора, не сулившего вроде бы ничего вкусного, но как-то удачно перемешавшегося, родился — ну нет, не шедевр, но какой-то вполне съедобный продукт, более или менее соответствующий по качеству броскости афиши. Она, сияя великими египетскими пирамидами, возле которых до предприимчивого саудовского бизнесмена и функционера Турки Аль аш-Шейха большие спортивные мероприятия никому не приходило в голову устраивать, все равно выглядела подозрительной. Боксер против кикбоксера, с боксом знакомого скорее пока «по касательной», через спарринги. Обычно из таких экспериментов с точки зрения зрелищности, интриги ничего путного не выходит. Специфические навыки бойцовской работы без применения ног, лишь руками пару месяцев тренировок не отточишь до такого состояния, чтобы не теряться на фоне того, у кого они исключительные. Однако вечером 23 мая в Египте Рико Верхувену удалось и зрелищность, и интригу обеспечить. На пару с выигравшим все 24 предыдущих матча в профессиональной карьере Александром Усиком, который, похоже, был немножко ошарашен тем, что, защищая один из своих трех чемпионских титулов — Всемирного боксерского совета (две другие структуры — Международная боксерская федерация (IBF) и Всемирная боксерская ассоциация (WBA) — свои пояса как раз из-за спорности афиши на кон не поставили), столкнется с сопротивлением не менее упорным, чем ему до этого оказывали пытавшиеся не пустить украинца к королевскому статусу тоже вроде бы достойные его британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри или их тоже талантливый соотечественник Даниэль Дюбуа.

В общем, что-то очень сильно настораживающее тех, кто отказывал голландцу и в микроскопических шансах, стало происходить сразу же. Выяснилось, что Верхувен, здоровенный шкафообразный детина, и выше, и тяжелее — на десять с лишним кило Усика, может работать быстро. Это был бокс в стиле громилы-хулигана из темной подворотни — переть на противника и молотить руками, но все-таки сдобренный накопленными за годы доминирования в не прощающем, как и бокс, расхлябанности кикбоксинге опытом и классом.

Два раунда Усику было без каких-либо оговорок нелегко — на него наседала простая, но оснащенная крупнокалиберными орудиями боевая машина, не укомплектованная задней передачей. И увиливать с ее траектории выходило не всегда.

С третьего раунда особенный дар Александра Усика начал все-таки находить возможности себя проявить — например, знаменитым апперкотом, который чуть не лишил равновесия наконец провалившегося в очередной атаке Рико Верхувена. Но те, кто думал, будто, прочувствовав ядовитость талантов Усика на собственной шкуре и подустав от собственной активности, голландец моментально скиснет, заблуждались. Скисать он совсем не хотел. Бой шел такой, что со стороны и не поймешь, кто лучше. У Усика бывают неплохие эпизоды. Но и Верхувен все бьет и бьет.

Разве что к излету десятого раунда превосходство Александра Усика вырисовалось более или менее четко. Но интригу этот раунд отнюдь не уничтожил. Даже если забыть о счете неофициальном, который у некоторых экспертов — скажем, из транслировавшего бой DAZN — был после него прилично в пользу Верхувена, а ограничиться картами официальными, претендент все равно после него не отставал. На двух было равенство — 95:95, на третьей вел голландец — 96:94. Все еще могло случиться.

А случилось то, что оставило от этого в целом, как ни странно, удавшегося боя слегка горьковатое послевкусие. В 11-м раунде Александр Усик исполнил свой фирменный трюк — выманил, отступая в угол, не подозревающего, что угодил в медвежий капкан, оппонента на себя и вмазал уже проверенным и настроенным как следует апперкотом правой. Рико Верхувен осел на пол и почти вывалился за канаты. Нокдаун был глубоким. Но после него, воспользовавшись дополнительной паузой в полтора десятка секунд для того, чтобы вставить выпавшую капу, Верхувен встал в напоминающую нормальную стойку, а затем кое-как выживал под канонадой от ринувшегося его, конечно, добивать Усика. И должен был по крайней мере до последнего перерыва выжить. Но за мгновение до гонга рефери Марк Лайсон поединок остановил.

Рико Верхувен потом разжевывал банальные вещи. Ну да, он находился в тяжелом положении, однако в подобных ситуациях рефери обычно нокауты не фиксируют. В конце концов, Верхувен держался на ногах, а минутка отдыха — вот она, рядышком. Как можно было лишить публику и бесстрашного аутсайдера, по статистике попавших в цель ударов не уступившего Александру Усику — 113 против 112 у украинца, заключительного раунда?! Разные уважаемые медиаресурсы —ESPN, Boxingscene — тоже удивлялись решению Лайсона.

Вряд ли Усик, который выиграл бы раунд со счетом 10:8 благодаря нокдауну, свое бы упустил, но такой бой и такой претендент заслуживали, наверное, иной концовки.

В результате же возникло что-то наподобие скандала. С официальным протестом на исход поединка от голландца. С жутко недовольным тренером Рико Верхувена Питером Фьюри, дядей Тайсона Фьюри, прозрачно намекавшим на предвзятость Лайсона. С немцем Агитом Кабайелом, официальным претендентом WBC: выскочив на ринг, чтобы, следуя, судя по всему, заранее написанному сценарию, бросить вызов Александру Усику и услышать, как тот отвечает на него согласием, он очутился в неловком положении. То есть Усик-то отвергать вызов не стал. Но вокруг уже вовсю идут разговоры про необходимость после такого конфуза организовать реванш между ним и Верхувеном. И сам затейник Турки Аль аш-Шейх говорит, что есть разные варианты, все хороши и все он рассмотрит.

Алексей Доспехов