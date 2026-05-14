Главные новости за 14 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре завершили часть работ по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения — бывшей швейной фабрики «Александрия» на пересечении улиц Гоголя и Митрофана Седина.

В 2026 году в Краснодарском крае отремонтируют около 300 км дорог, на эти цели выделят почти 8 млрд руб.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал материалы гражданского дела экс-председателя Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова в Волжский городской суд Волгоградской области.

Структуры концерна «Покровский» начали процесс реорганизации через присоединение к группе компаний «Свое зерно».

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.

Краснодарский край занимает третье место в России по объему просроченной банковской розничной задолженности, опережая по этому показателю даже Тюменскую область и Санкт-Петербург, уступая лишь Москве и Подмосковью.

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Краснодарского края назначен заместитель министра Владимир Крушельницкий.

Лизинговая компания из Краснодара «Соби-лизинг» допустила технический дефолт по биржевым облигациям серии 001P-06, не исполнив обязательства по выплате купонного дохода и частичному погашению номинальной стоимости бумаг на общую сумму 3,4 млн руб.

На работы по укреплению берега реки Кубань в Армавире направят 1 млрд руб.

Октябрьский районный суд Краснодара 26 мая заново приступит к рассмотрению антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Суд подтвердил изъятие имущества экс-заместителя председателя Краснодарского крайсуда.

Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор бывшим руководителям АО «Газпром газораспределение Краснодар» по делу о получении взяток в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.