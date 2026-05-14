Владимир Крушельницкий назначен врио министра здравоохранения Кубани

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Краснодарского края назначен заместитель министра Владимир Крушельницкий. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. Ранее должность руководителя краевого министерства занимал Евгений Филиппов.

Фото: Официальный сайт Министерства здравоохранения Краснодарского края

Уголовное дело в отношении Евгения Филиппова было возбуждено по материалам УФСБ по Краснодарскому краю. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и арестован до 17 мая. Согласно версии следствия, с ноября 2015 года по декабрь 2025 года, занимая должность министра, он через фиктивное трудоустройство в Кубанском государственном медицинском университете похитил более 7,5 млн руб. бюджетных средств.

Кроме того, в апреле этого года сообщалось, что Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова и связанных с ним лиц. Ответчиками по делу заявлены 18 человек, восемь организаций привлечены в качестве третьих лиц.

Первым заместителем министра здравоохранения Краснодарского края остается Ирина Вязовская.

