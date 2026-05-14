Дело экс-главы райсуда Краснодара Трахова передали в Волжский горсуд

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал материалы гражданского дела экс-председателя Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова в Волжский городской суд Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Для обеспечения беспристрастного и объективного рассмотрения кассационный суд определил передать материалы из Майкопского районного суда Республики Адыгея в Волжский городской суд Волгоградской области.

Уточняется, что после завершения основного производства по делу об обращении в доход государства имущества семьи бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его ближайшего окружения его сын Рустем Трахов, ранее возглавлявший Прикубанский районный суд Краснодара, не освободил изъятые объекты недвижимости и продолжил их фактическое пользование. В связи с этим Росимущество предъявило иск о взыскании платы за фактическое пользование имуществом, подлежащим обращению в доход государства, и об освобождении этих объектов.

Ранее сообщалось, что в феврале Квалификационная коллегия судей Краснодарского края прекратила отставку судьи райсуда Краснодара Рустема Трахова и судьи райсуда Сочи Владимира Бахметьева. Уточнялось, что после ухода господина Трахова в отставку были выявлены нарушения при исполнении полномочий судьи. Также установлено, что Трахов и Бахметьев занимались деятельностью, несовместимой со статусом судьи.

Алина Зорина