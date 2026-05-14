В Краснодаре частично завершили реставрацию бывшей фабрики «Александрия»

В Краснодаре завершили часть работ по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения — бывшей швейной фабрики «Александрия» на пересечении улиц Гоголя и Митрофана Седина. Сейчас подрядчик занимается реставрацией кирпичной кладки внутреннего двора, ремонтом кровли и приямков, перекладкой парапетов и воссозданием дверных блоков, сообщили «Ъ-Кубань» в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Фото: 93.ru

Работы выполняет ООО «КубаньПроектРеставрация» на основании разрешения, действующего до июля 2027 года. Проект сохранения памятника был подготовлен компанией в 2023 году и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Документация предусматривает восстановление фасадов, балконных ограждений и метлахской плитки, замену оконных и дверных заполнений входных групп по архивным материалам, а также проведение демонтажных работ. При этом исторический облик здания и его охраняемые элементы сохранятся без изменений.

После завершения реставрации объект приспособят для современного использования. В подвальных помещениях разместят технические зоны, на первом этаже откроются кафе и рестораны, на втором — офисные пространства.

Приступить к реконструкции бывшей швейной фабрики планировали еще летом 2023 года, власти намеревались снести советские пристройки, не обладающие охранным статусом. Однако фактически реставрационные работы начались в начале 2025 года. Объем инвестиций в проект оценивался в 1–2 млрд руб.

Здание возвели в 1912 году как доходный дом. После муниципализации в 1920-х годах здесь работали швейная и обувная фабрики, а также структуры краевой легкой промышленности. Статус памятника архитектуры объект получил в 1987 году.

Нурий Бзасежев