На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По данным ведомства, неблагоприятная обстановка ожидается в регионе с 14 по 17 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в краевом управлении МЧС, на территории Кубани, за исключением Сочи и федеральной территории «Сириус», прогнозируются сильные дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20–25 м/с.

Кроме того, на реках региона ожидается подъем уровня воды, местами — с превышением неблагоприятных отметок.

Вячеслав Рыжков