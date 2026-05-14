Дело об изъятии имущества бывшей судьи Хахалевой вновь рассмотрят 26 мая

Октябрьский районный суд Краснодара 26 мая заново приступит к рассмотрению антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, а также активов членов ее семьи и аффилированных с ними лиц. Основанием для начала разбирательства с начала стало привлечение к делу новых соответчиков, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

14 мая суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об уточнении исковых требований в рамках гражданского дела о взыскании в доход государства имущества, предположительно полученного коррупционным путем. В ходе уточнения к процессу были привлечены еще пять ответчиков, которых следствие считает номинальными держателями активов семьи, а также участниками схем по легализации имущества.

В число новых соответчиков вошли Бекмарз Татарашвили, Луиза Татарашвили, Эдвард Карабахцян, Андрей Плетень и ООО «ФК Инфинити». По данным надзорного ведомства, их участие в деле связано с выявленными в ходе проверки обстоятельствами, касающимися движения и оформления активов.

Суд указал, что в связи с расширением круга ответчиков рассмотрение дела подлежит началу с самого начала. Заседание отложено на 26 мая, 10:00 мск.

Ранее суд также удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об уточнении исковых требований по делу об обращении в доход государства имущества Елены Хахалевой и связанных с ней лиц, после чего к процессу были официально привлечены указанные новые соответчики.

Вячеслав Рыжков