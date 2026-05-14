В Москве осудили бывших руководителей АО «Газпром газораспределение Краснодар»

Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор бывшим руководителям АО «Газпром газораспределение Краснодар» по делу о получении взяток в особо крупном размере и участии в преступном сообществе. Фигурантам назначены наказания от восьми до 22 лет лишения свободы, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее суровое наказание получил бывший заместитель гендиректора компании по строительству Александр Савостьянов — 22 года колонии и штраф 300 млн руб. Экс-гендиректор предприятия и бывший депутат заксобрания Кубани Алексей Руднев приговорен к 18 годам лишения свободы и штрафу 4 млн руб. Вместе с ними осуждены бывшие руководители филиалов компании в Геленджике, Анапе и Краснодаре, а также представители аффилированных коммерческих структур.

По версии следствия, преступное сообщество было создано в 2017 году Алексеем Рудневым и Александром Савостьяновым и действовало до ноября 2021 года. Следствие считает, что руководители газораспределительной компании получали вознаграждения от застройщиков за своевременное подключение объектов к газоснабжению. Речь шла о многоквартирных домах, гостиницах и промышленных объектах.

Как установило следствие, предпринимателям предлагалось заключать договоры на проектирование и монтаж с определенными компаниями, в том числе с ООО «Абинское специализированное строительно-монтажное предприятие "Газовик"» и ООО «Инженерсервис». По данным обвинения, средства, перечисленные по этим контрактам, фактически являлись взятками, а стоимость работ была искусственно завышена. Кроме того, фигурантам, как утверждает следствие, передавались наличные деньги и дорогостоящие автомобили, включая BMW X6 и Mercedes AMG G63.

Общая сумма взяток по делу превысила 114 млн руб. Основные фигуранты были задержаны в Краснодаре осенью 2021 года, однако впоследствии дело передали для рассмотрения в Москву по ходатайству прокуратуры, указавшей на возможное влияние обвиняемых на процесс в регионе.