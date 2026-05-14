На работы по укреплению берега реки Кубань в Армавире направят 1 млрд рублей

В Армавире работы по берегоукреплению левого берега реки Кубань перешли к одному из ключевых этапов. Подрядная организация завершает подсыпку основания дамбы и готовится приступить к бетонным работам, сообщили в пресс-службе администрации города.

Проект стоимостью более 1 млрд руб. реализуется за счет средств краевого и муниципального бюджетов. Завершить строительство планируется до конца 2027 года. Для формирования основания дамбы каменный материал поставляют из Карачаево-Черкесии.

Как отметили в мэрии, на темпы строительства влияет гидрологическая обстановка. Периодическое повышение уровня воды в Кубани ограничивает возможность проведения части работ в намеченные сроки, в связи с чем подрядчик корректирует график и технологические процессы для минимизации отставания.

Строительную площадку посетил глава Армавира Андрей Харченко. По его словам, завершение укрепления берега к концу 2027 года необходимо для защиты прибрежной территории от паводков и последующего развития городской инфраструктуры.

После завершения берегоукрепительных работ власти города намерены приступить к проектированию набережной. В администрации рассчитывают, что новая рекреационная зона повысит привлекательность городской среды и станет дополнительным общественным пространством для жителей.

