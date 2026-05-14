Кубань заняла третье место в России по объему просрочки по розничным кредитам

Краснодарский край занимает третье место в России по объему просроченной банковской розничной задолженности, опережая по этому показателю даже Тюменскую область и Санкт-Петербург, уступая лишь Москве и Подмосковью. Жители Кубани накопили долги перед банками на сумму 693,7 млрд руб., из которых 75,2 млрд руб. — неплатежи свыше трех месяцев (10,84%). Данные «Ъ-Кубань» сообщили в коллекторском агентстве «Долговой консультант», проанализировав статистику ЦБ РФ.

Южный федеральный округ по итогам первого квартала 2026 года стал лидером среди ФО РФ по росту просроченной (свыше трех месяцев) задолженности по розничным кредитам, исключая ипотеку. За первые три месяца текущего года показатель вырос на 1,7% и составил 164,1 млрд руб.

Согласно аналитикам агентства, за 2025 год «просрочка» в рознице по регионам юга России выросла на 27,4% и на 1 января 2026 года составляла 164 млрд руб. Общая задолженность по розничным кредитам на 1 апреля текущего года в ЮФО составила 1,61 трлн руб., доля неуплаченных в срок кредитов составила 10,17% (третье место после СКФО и СФО).

В Республике Адыгея просроченная задолженность по розничным кредитам на 1 апреля этого года составила 6,3 млрд руб., показав нулевую динамику с начала года. В Республике Крым просрочка по рознице составила 5,9 млрд руб., увеличившись за три месяца на 7%, в Севастополе — 1,5 млрд руб., рост — 7,8% (лидер в ЮФО).

Что касается доли просроченной задолженности в общем портфеле долга по розничным кредитам в ЮФО, то лидирует по югу России Адыгея — 11,89%, на втором месте — Краснодарский край (10,84%), на третьем — Астраханская область (10,81%), на четвертом — Ростовская область (10,24%), на пятом — Волгоградская область (9,93%), на шестом — Калмыкия (9,79%), на седьмом — Крым (5,85%) и на восьмом — Севастополь (5,3%).

В целом по России с начала этого года просроченная банковская розничная задолженность показывает снижение. В феврале—марте, по данным «Долгового консультанта», совокупно она сократилась по стране на 11 млрд руб. (–0,8% к январю 2026-го) после всплеска неплатежей в январе (+1,2% к декабрю 2025-го).

По словам генерального директора «Долгового консультанта» Дениса Аксенова, если сравнивать текущую ситуацию с 2025 годом, когда объем прирастал по 1,8% ежемесячно, очевидно, что банки начинают активнее продавать просроченную задолженность профессиональным коллекторским организациям.

