«Покровский» объединит агроактивы вокруг компании «Свое зерно»

Структуры концерна «Покровский» начали процесс реорганизации через присоединение к группе компаний «Свое зерно». Соответствующие решения приняли участники входящих в контур сделок компаний (информация содержится в журнале «Вестник государственной регистрации» №16(1091) от 29.04.2026/1243 (данные из Картотеки «Ъ»). В результате реорганизации самостоятельную деятельность прекратят ООО «Агрофирма “Должанская”» и торговый дом «Концерн “Покровский”», а их правопреемником станет ООО «Свое зерно».

ГК «Свое зерно» входит в число крупных российских агропроизводителей. Основным направлением деятельности группы являются сельское хозяйство и переработка. В структуру агробизнеса входят 22 растениеводческих и животноводческих хозяйства, расположенных в 17 районах Краснодарского края. Компании занимаются производством, хранением и переработкой зерновых и технических культур, выращиванием овощей и фруктов, а также мясным, молочным и свиноводческим направлениями.

Группа также осуществляет экспортные поставки зерновых культур, включая пшеницу, ячмень и кукурузу, а также нишевой продукции — гороха, сои, рапса, фундука и семян штирийской тыквы. Кроме того, за рубеж поставляются продукты переработки сахарной промышленности — жом и патока. Экспортная география компании охватывает более 22 стран, среди которых Турция, Египет, Ливия, Нигерия, Кения и Уганда.

В рамках реорганизации в состав правопреемника войдет и «Агрофирма “Должанская”», специализирующаяся на аренде и лизинге автомобилей. По итогам 2025 года выручка компании составила 612 млн руб.

Концерн «Покровский» объединяет свыше 35 предприятий, работающих в пяти отраслях экономики Южного федерального округа. Его агропромышленные активы представлены в 17 муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в Каневском, Ейском, Динском, Павловском и Тимашевском районах.

