Около 8 млрд рублей направят на ремонт дорог на Кубани в 2026 году

В 2026 году в Краснодарском крае отремонтируют около 300 км дорог, на эти цели выделят почти 8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ежегодно для удобства жителей и гостей мы приводим в порядок дорожную инфраструктуру по всему региону. Для этого используем возможности нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и программу "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"»,— заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ремонт будут проводить на трассах регионального, межмуниципального и местного значения. Средства на ремонт будут направлены из краевого бюджета. На 63 участках в 32 муниципалитетах уже начались работы.

Среди ключевых объектов, которые обновят в рамках реализации нацпроекта,— участки магистралей в Каневском, Выселковском и Кавказском районах, всего в этих муниципалитетах отремонтируют больше 41 км. В преддверии предстоящего летнего сезона подрядчики чаще работают в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта на черноморское и азовское побережья.

По данным администрации региона, в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Краснодарском крае отремонтировали 32 участка протяженностью более 208 км, а также четыре моста.

Алина Зорина