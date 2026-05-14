Краснодарская лизинговая компания допустила техдефолт по облигациям на 3,4 млн рублей

Лизинговая компания из Краснодара «Соби-лизинг» допустила технический дефолт по биржевым облигациям серии 001P-06, не исполнив обязательства по выплате купонного дохода и частичному погашению номинальной стоимости бумаг на общую сумму 3,4 млн руб. Соответствующее сообщение опубликовано на ленте раскрытия информации.

Речь идет об обязательствах по итогам одиннадцатого купонного периода. Выплаты должны были быть произведены 13 мая 2026 года, однако инвесторы средства не получили. В частности, компания не выплатила купонный доход в размере 1,1 млн руб., а также не исполнила обязательства по амортизационному погашению части номинала облигаций на 2,3 млн руб.

В компании причиной технического дефолта назвали недостаточность денежных средств на дату исполнения обязательств. Эмитент связал ситуацию с задержкой поступлений от покупателей. Срок технического дефолта установлен до 27 мая 2026 года.

Это уже второй случай нарушения обязательств по облигационным выплатам компании с начала мая. Ранее, 8 мая, «Соби-лизинг» допустил технический дефолт по выпуску облигаций серии 001P-04, не выплатив 29-й купон и часть номинальной стоимости бумаг на 5,1 млн руб.

Кроме того, эмитент предупредил инвесторов о риске нового технического дефолта по трехлетнему выпуску облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн руб. Компания сообщала, что на фоне нестабильного поступления средств от клиентов может не исполнить в срок обязательства по выплате 30-го купона и части номинала почти на 5 млн руб.

В «Соби-лизинге» при этом заявляли, что рассчитывают получить необходимый объем ликвидности и после исполнения обязательств по сериям 001P-04 и 001P-03 намерены оперативно провести выплаты по облигациям выпусков 001P-06 и 001P-02.

