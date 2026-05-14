Суд подтвердил изъятие имущества экс-заместителя председателя Краснодарского крайсуда

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Краснодара об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука и связанных с ним лиц и организаций, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как сообщили в суде, ранее первая инстанция удовлетворила соответствующий иск, постановив изъять в собственность Российской Федерации недвижимость, акции, денежные средства на банковских счетах и транспортные средства общей стоимостью более 13 млрд руб., а также 100% долей в уставных капиталах пяти организаций.

Кроме того, суд взыскал в доход государства свыше 28 млн руб., полученных от отчуждения имущества, а также эквивалент $2,2 млн, которые, по версии истца, были получены коррупционным путем.

Рассмотрев материалы дела и доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Судебный акт вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков