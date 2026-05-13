Римская тройка

Проходящий в Риме Internazionali BNL d’Italia, турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €8,2 млн, оказался удачным для российских теннисистов. Всего во второй раз за всю историю и впервые с 2005 года сразу трое из них достигли 1/4 финала на «тысячниках». У Даниила Медведева и Андрея Рублева еще есть шанс пройти дальше, а Карен Хачанов после поражения в трех сетах от норвежца Каспера Рууда выбыл из борьбы.

Фото: Claudia Greco / Reuters Девятая ракетка мира Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал римского «мастерса» после своей победы там в 2023 году

В истории «мастерсов» АТР, которые проводятся уже 36 лет, до нынешнего Открытого чемпионата Италии лишь однажды сразу трем россиянам удавалось одновременно достигнуть четвертьфинала. Дело было в августе 2005 года в Цинциннати, где в восьмерку сильнейших пробились Марат Сафин, Николай Давыденко и Михаил Южный. Поэтому нынешний групповой успех Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова — событие по-своему нетривиальное. Тем более что каждый из них знал лучшие времена и сейчас не находится на пике.

Медведев, чей старт грунтового сезона в Монте-Карло в начале апреля ознаменовался кошмарным сухим поражением от итальянца Маттео Берреттини, постепенно адаптировался на самом проблемном для себя покрытии. В Мадриде ему удалось выиграть два матча, а сейчас в Риме миновать уже трех соперников, хотя один из них, чех Томаш Махач, на встречу 1/16 финала не вышел из-за травмы. Далее последовали не самая простая победа над испанцем Пабло Льямасом-Руисом, пробивавшимся в основную сетку через квалификацию, и куда более уверенный выигрыш у 69-й ракетки мира Тьяго Агустина Тиранте. 25-летний аргентинец — из тех, кого называют специалистами по грунту, на котором в начале апреля в Хьюстоне он обыграл представителя топ-10, американца Бена Шелтона.

Поэтому результат матча — 6:2, 6:3 за 1 час 22 минуты — намекает на то, что Медведев вполне способен добраться до полуфинала, тем более что его следующий соперник, 20-летний испанец Мартин Ландалусе, стоит в рейтинге АТР в конце первой сотни и попал в основную сетку как lucky loser, после того как с турнира уже после жеребьевки из-за травмы бедра снялся француз Артюр Фис.

Чем бы ни закончилось выступление Медведева на Internazionali BNL d’Italia, заработанные там 200 рейтинговых очков уже позволили ему преодолеть отметку 2000 баллов, набранных с начала сезона, и вернуться на четвертое место в соответствующей классификации. Учитывая, что для попадания на итоговый турнир АТР требуется иметь порядка 4000 очков, а впереди еще три из четырех турниров «Большого шлема» и четыре из девяти «мастерсов», шансы сильнейшего российского теннисиста вернуться в ноябре в Турин после прошлогоднего пропуска следует считать отменными.

Не все потеряно и для другого недавнего завсегдатая Nitto ATP Finals Андрея Рублева, который после римских побед над сербом Миомиром Кецмановичем, испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной и грузином Николозом Басилашвили попробует теперь навязать борьбу лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру. Набрав с января 1210 очков, Рублев имеет 12-й показатель в АТР. Но если он сумеет прибавить и на Roland Garros дойдет хотя бы до четвертьфинала, то тоже приблизится к Турину.

Из трех россиян, входящих в топ-100 мирового рейтинга, хуже всего пока складывается нынешний сезон для Карена Хачанова, на счету которого до прошлой недели было лишь восемь выигранных матчей из 18 и всего 420 очков.

В Риме Хачанов почувствовал себя немного увереннее. Победив Александра Шевченко из Казахстана, голландца Ботика ван де Зандсхюльпа и молодого хорвата Дино Прижмича, он впервые с августа прошлого года выиграл три матча подряд. Полуфинал Хачанову не покорился. Двукратный (2022, 2023) финалист Открытого чемпионата Франции норвежец Каспер Рууд, который набрал отличную форму, оказался сильнее — 6:1, 1:6, 6:2. Тем не менее перед стартующим 24 мая Roland Garros, одним из самых успешных для себя мейджоров, Хачанов показал обнадеживающий результат.

Евгений Федяков