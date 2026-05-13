Светловский городской суд Калининградской области принял к рассмотрению иск местной жительницы, которая утверждает, что лишилась работы после того, как покормила бездомную кошку. Женщина требует восстановить ее в должности уборщицы, сообщили в Калининградском областном суде.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Жительница Калининградской области подала в суд после увольнения за кормление бездомной кошки

По словам истицы, она работала уборщицей на одном из предприятий, расположенных на территории судоремонтного завода. Как указано в материалах дела, женщина находилась за пределами завода рядом с проходной, где решила покормить бездомное животное.

Согласно заявлению, происходящее заметил директор предприятия. По версии истицы, руководителю это не понравилось, после чего он устно сообщил ей о немедленном увольнении.

Матвей Николаев