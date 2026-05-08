Вложения становятся экстравагантнее

Миллиардеры стали вкладываться в экзотические активы. Особняки и яхты уступили место останкам динозавров и другим артефактам. Аналитики Knight Frank отметили изменения в потребительских привычках ультрабогатых. Теперь коллекционируют не просто высоколиквидные активы, но ищут раритеты со смыслами и вкладывают в собственное здоровье и отдых. Сейчас на планете насчитывается 713 тыс. человек с личным состоянием свыше $30 млн. За последние пять лет количество таких людей увеличилось на треть, пишет РБК.

Куда они вкладывают свои деньги — в справке “Ъ FM”:

В списке традиционных инвестиций произошли заметные изменения. Так, покупатели охладели к современному искусству. За последний год спрос на него упал на 6%. В минус ушли также сделки с автомобилями и коллекционными винами. «Бренды класса люкс стали слишком дорогими и однообразными», — говорится в исследовании Knight Frank. Самой необычной сделкой за 2025 год стала покупка черепа эдмонтозавра возрастом около 66 млн лет. Инвесторы перепродали его на платформе Timeless Investment через восемь месяцев после приобретения. И получили 22% прибыли. По уровню доходности кости динозавра обошли даже культовую сумку Birkin. Другой тренд, который отмечают исследователи, — инвестиции в самосовершенствование и здоровье. Ультрабогатые теперь предпочитают не стандартные пятизвездочные курорты, а путешествия в формате членства в закрытом клубе. Так они получают доступ к определенным отелям, которых в мире единицы. Вновь набирает популярность и меценатство. В традиционных форматах после длительного падения постепенно восстанавливается рынок изобразительного искусства. Найдены покупатели на полотна Винсент Ван Гога, Эдвард Мунка, Клода Моне и Густава Климта. Общий объем торгов на аукционах за год превысил $4,5 млрд. Это на 11% больше, чем было в 2024-м, но пока значительно ниже пиковых значений 2022 года. Немного подрос спрос на часы Rolex и Patek Philippe. А вот в категории бриллиантов отмечается спад. Главным образом из-за снижения интереса в Китае. Стабильный спрос сохранился лишь на цветные камни. За прошлый год проданы два крупных голубых бриллианта — на 9 и 10 каратов. Цена каждого превысила $20 млн.

Российские миллионеры тоже стали осваивать сегмент экстравагантных покупок. На пике интереса — палеонтологические раритеты, говорит коллекционер, галерист Петр Митюшкин:

«Когда мы говорим о такой аудитории, инвестиционная задача у нее часто размывается и смешивается с желанием выделиться в своем кругу. В этом смысле неожиданные интересы — например, инвестиции в динозавров — вполне решают такую задачу. Искусство уже есть у всех, если мы говорим о богатых людях, и вкладываются в него практически все. Прочие атрибуты роскоши — ювелирные изделия или яхты — тоже стали мейнстримом. Поэтому многие ищут оригинальные, нестандартные способы не только припарковать деньги и заработать на этом, но и получить определенные социальные баллы за счет непривычных объектов для инвестиций.

Что имеется в виду под социальными баллами? Когда люди с большим капиталом что-то покупают, особенно публично, у них появляется возможность продемонстрировать эти приобретения своему кругу общения. Череп динозавра — очень хороший пример. Не так много компаний занимается настолько эксклюзивными вещами. Все, что связано с костями динозавров, аммонитами и другими ископаемыми объектами, — это узкая ниша, но такие предметы регулярно продаются за довольно большие деньги.

Есть и коллекционная мебель из ископаемого дерева. Это сравнительно новая тенденция, но такие предметы тоже позволяют выделиться. Речь идет о категории гипердорогой мебели: например, стол может стоить десятки или даже сотни тысяч долларов. И эти вещи действительно можно перепродать через несколько лет с определенной выгодой. Хотя о ликвидности здесь можно спорить: рынок существует не так давно, чтобы делать однозначные выводы. Но, на мой взгляд, у таких объектов действительно есть потенциал».

Самый большой прирост состоятельных людей зафиксирован в Польше, Катаре и Турции. В этих странах за последние пять лет миллиардеров стало больше в два раза. В России, по данным Knight Frank, сейчас проживает почти 8,5 тыс. человек, у которых есть $30 млн. Прирост за последние пять лет — 7 %. А по прогнозу, еще через пять лет сверхбогатых россиян будет уже больше 9 тыс.