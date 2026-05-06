Директор компании в Новороссийске задолжал работнице 393 тысячи рублей

Директора предприятия в Новороссийске обязали выплатить задолженность в размере более 393 тыс. руб. перед работницей. Следствием установлено, что руководитель компании тратил заработную плату сотрудницы на собственные нужды, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, руководитель компании, деятельность которой связана с архитектурой и созданием архитектурных объектов, в период с июля 2023 года по январь 2024 года не выплачивал заработную плату специалисту-сметчику. У обвиняемого имелась реальная возможность погашения задолженности, но денежные средства были использованы для других нужд.

В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело. В настоящее время задолженность перед сотрудницей погашена после вмешательства территориального следственного отдела.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Кристина Мельникова

