Директор компании в Новороссийске задолжал работнице 393 тысячи рублей
Директора предприятия в Новороссийске обязали выплатить задолженность в размере более 393 тыс. руб. перед работницей. Следствием установлено, что руководитель компании тратил заработную плату сотрудницы на собственные нужды, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Согласно материалам следствия, руководитель компании, деятельность которой связана с архитектурой и созданием архитектурных объектов, в период с июля 2023 года по январь 2024 года не выплачивал заработную плату специалисту-сметчику. У обвиняемого имелась реальная возможность погашения задолженности, но денежные средства были использованы для других нужд.
В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело. В настоящее время задолженность перед сотрудницей погашена после вмешательства территориального следственного отдела.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.