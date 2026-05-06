В центре Петербурга в хостеле обнаружены тела четырех человек с признаками передозировки

В одном из номеров хостела на Загородном проспекте Санкт-Петербурга найдены тела четырех постояльцев. Визуальных признаков насильственной смерти не зафиксировано. Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе осмотра места происшествия обнаружены порошкообразное вещество неустановленного происхождения, использованные шприцы, а на телах погибших — следы от инъекций. Предварительная причина смерти — передозировка запрещенными веществами.

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Карина Дроздецкая

