В течение лета в Перми отремонтируют участок Комсомольского проспекта

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право реконструкции в Перми участка Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне. Как указано в техническом задании, протяженность участка составляет 214, 9 м., из них тротуары – 212,9 м. К работам требуется приступить 1 июня 2026 года, сдать объект — 24 сентября 2026 года.

Максимальная стоимость контракта составляет 95,8 млн руб. Итоги конкурса подведут 21 мая.