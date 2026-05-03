ФК «Сочи» переиграл «Оренбург»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле оказался сильнее «Оренбурга». Игра завершилась со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Для того, чтобы сохранить место в элите российского футбола, подопечным Игоря Осинькина нельзя было оступаться в матче с прямым конкурентом. Место на последнем рубеже занял голкипер Александр Дегтев. «Черноморцы» не стали откладывать гол в долгий ящик и уже на седьмой минуте Кирилл Кравцов открыл счет в этом противостоянии. Этот забитый мяч стал дебютным для полузащитника в этом сезоне. На 33-й минуте Кирилл Кривцов вновь нашел брешь в обороне соперника и удвоил преимущество своей команды. До перерыва уральцы не нанесли ни одного удара в створ ворот и закономерно уступали по итогу 45 минут.

В середине второго отрезка клубы обменялись результативными атаками. Сначала Кирилл Кравцов оформил хет-трик, а вскоре вышедший на замену бразильский нападающий «Оренбурга» Алешандре Жезус после розыгрыша углового отквитал один гол и вернул интригу интригу в матч. Однако «Сочи» смог довести встречу до победы со счетом 3:1.

В следующем туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 10-го мая сыграет в Санкт-Петербурге против местного «Зенита». После 28 туров в РПЛ будущий соперник занимает 1-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 62 набранных очка. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 16-м месте с 21 баллами.

Евгений Леонтьев