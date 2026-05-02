В Туапсе полностью потушили пожар на морском терминале

Днем 2 мая на морском терминале в Туапсе полностью ликвидировали возгорание, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

Фото: официальный канал Губернатора Краснодарского края в MAX

Пожар на терминале локализовали утром 2 мая, после чего было ликвидировано открытое горение. Возгорание произошло в ночь с 30 апреля на 1 мая в ходе атаки украинских беспилотников.

В ликвидации пожара на терминале в Туапсе участвовали 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Кристина Мельникова

