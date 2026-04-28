Главные новости за 28 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ.

Жителей домов, которые расположены рядом с НПЗ в Туапсе, эвакуировали. Позже эвакуировали также жителей улиц, расположенных вблизи зоны пожара.

К вечеру жителей домов, расположенных вблизи нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, начали переводить из пункта временного размещения в одну из городских гостиниц. Ранее эвакуационный пункт был развернут на базе школы №6.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по устранению последствий пожара в Туапсе, возникшего после падения обломков БПЛА, принимаются на должном уровне.

Жителям Туапсе из-за пожара на НПЗ рекомендуют носить респираторы.

Владимир Путин поручил главе МЧС выехать на место пожара в Туапсе.

К вечеру министр прибыл в Краснодарский край для координации работ по ликвидации последствий пожара.

С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на всей территории Туапсинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки беспилотников. Собрано и вывезено 7,27 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.