Главные новости за 28 апреля. Кубань, Крым, Адыгея
В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ.
Жителей домов, которые расположены рядом с НПЗ в Туапсе, эвакуировали. Позже эвакуировали также жителей улиц, расположенных вблизи зоны пожара.
К вечеру жителей домов, расположенных вблизи нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, начали переводить из пункта временного размещения в одну из городских гостиниц. Ранее эвакуационный пункт был развернут на базе школы №6.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по устранению последствий пожара в Туапсе, возникшего после падения обломков БПЛА, принимаются на должном уровне.
Жителям Туапсе из-за пожара на НПЗ рекомендуют носить респираторы.
Владимир Путин поручил главе МЧС выехать на место пожара в Туапсе.
К вечеру министр прибыл в Краснодарский край для координации работ по ликвидации последствий пожара.
С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на всей территории Туапсинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
По итогам первых трех месяцев 2026 года в Краснодарском крае зафиксировано 1016 дорожно-транспортных происшествий.
Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор по делу бывших судей Ростовской области.
Бывшего краснодарского полицейского обвиняют в получении взяток по делу Baza.
В Сочи будут судить депутата парламента Абхазии за разбой.
Заинтересованность в участии в проекте «Новая Анапа» в Краснодарском крае выразили более 70 потенциальных инвесторов.
В Туапсе продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки беспилотников. Собрано и вывезено 7,27 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.