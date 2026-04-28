Владимир Путин поручил главе МЧС выехать на место пожара в Туапсе

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами на нефтеперерабатывающем предприятии в Туапсе и поручил ему выехать на место. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, министр в ближайшие часы направится в Туапсе для координации работ по тушению возгораний на нефтехранилищах и ликвидации последствий инцидента, возникшего после атак беспилотников.

Дмитрий Песков также заявил, что удары были нанесены по объектам, задействованным в экспортных поставках нефти. По его оценке, такие действия могут оказывать влияние на ситуацию на мировых энергетических рынках, усиливая существующие дисбалансы и повышая риски дальнейшей дестабилизации.

Вячеслав Рыжков