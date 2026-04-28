За первый квартал 2026 года на Кубани зарегистрировано более тысячи ДТП

По итогам первых трех месяцев 2026 года в Краснодарском крае зафиксировано 1016 дорожно-транспортных происшествий. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В первом квартале этого года на территории Краснодарского края в автомобильных авариях погибли 116 человек, ранения различной степени тяжести получили более 1,2 тыс. граждан.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, из общего числа аварий, произошедших в период с января по март, 112 были со смертельным исходом. Из 116 погибших человек двое — несовершеннолетние.

«Основными причинами смертельного исхода в ДТП являются наезд на пешеходов, несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения»,— говорится в сообщении.

«Ъ-Кубань» писал, что в первом квартале 2026 года в России зарегистрировано 1876 наездов на пешеходов, совершенных по вине самих пешеходов. Показатель снизился на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что указывает на общее сокращение подобных происшествий.

Алина Зорина