Песков оценил меры по ликвидации пожара в Туапсе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по устранению последствий пожара в Туапсе, возникшего после падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принимаются на должном уровне. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в городе.

По словам Дмитрия Пескова, специальные службы ведут работу в установленном порядке и в необходимом объеме. Он отметил, что в Кремле действующие меры считают достаточными.

Кроме того, пресс-секретарь президента заявил, что информация об определенных последствиях ударов БПЛА по регионам России относится к закрытым данным. В связи с этим он отказался комментировать детали о возможных поражениях объектов.

Ранее сообщалось, что в Туапсе произошло возгорание на территории НПЗ после падения обломков беспилотников. На месте происшествия были задействованы силы экстренных служб, а группировка для ликвидации последствий дополнительно усиливалась.

«Ъ-Кубань» также писал, что жителей домов, которые расположены рядом с НПЗ в Туапсе, эвакуируют в связи с пожаром на объекте, произошедшем этой ночью. На базе местной школы №6 подготовлен пункт временного размещения.

