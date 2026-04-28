Проект «Новая Анапа» заинтересовал 70 потенциальных инвесторов

Заинтересованность в участии в проекте «Новая Анапа» в Краснодарском крае выразили более 70 потенциальных инвесторов. В администрации Анапы сообщили «Ъ-Новороссийск», что сейчас подписано 45 соглашений о сотрудничестве.

Осенью 2023 года участие в проекте планировали 18 инвесторов. В целях сопровождения инициативы создано семь межведомственных рабочих групп.

Общий объем вложений в туристическую и сопутствующую инфраструктуру оценивается более чем в 435 млрд руб. (в ценах 2024 года с НДС). Основная часть средств — свыше 309 млрд руб. — предназначена для туристических объектов, еще около 160,7 млрд руб. планируется направить на инженерную и транспортную инфраструктуру.

«Новая Анапа» предполагает создание туристического кластера на территории 1,8 тыс. га с номерным фондом 15,3 тыс. единиц. Курорт будет расположен в районе станицы Благовещенской и Бугазской косы, примерно в 36 км от центра Анапы. После запуска комплекс сможет принимать до 3 млн туристов ежегодно.

Соглашение о реализации проекта подписано в 2022 году губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и гендиректором АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. Завершение строительства ориентировочно намечено на 2031–2032 годы.

В декабре 2024 года сообщалось, что при реализации проекта будут учитываться последствия крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разработка документации по планировке территории ожидалась в 2025 году.

Нурий Бзасежев