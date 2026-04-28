На территории Туапсинского округа ввели режим ЧС регионального уровня
С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на всей территории Туапсинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, передает оперштаб Кубани.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Решение было принято на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС, которое провел глава региона. В ходе совещания Вениамин Кондратьев поручил также привлечь дополнительные силы и технику из соседних муниципалитетов, включая ресурсы дорожных и строительных организаций.
По данным оперативных служб, в пункте временного размещения находятся 31 человек, в том числе девять детей. В случае необходимости жителей домов, расположенных вблизи нефтеперерабатывающего завода, планируется разместить в гостиницах.
Отдельно отмечено, что при возможной приостановке работы отдельных образовательных учреждений школьников будут временно перераспределять в другие учебные заведения, чтобы не нарушать учебный процесс.
На месте продолжается тушение пожара на НПЗ, в работах задействованы 220 человек и более 50 единиц техники, включая силы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Ожидается прибытие дополнительных сводных отрядов из Адыгеи, Ростовской области и Ставропольского края.