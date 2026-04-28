На территории Туапсинского округа ввели режим ЧС регионального уровня

С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на всей территории Туапсинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, передает оперштаб Кубани.

Решение было принято на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС, которое провел глава региона. В ходе совещания Вениамин Кондратьев поручил также привлечь дополнительные силы и технику из соседних муниципалитетов, включая ресурсы дорожных и строительных организаций.

По данным оперативных служб, в пункте временного размещения находятся 31 человек, в том числе девять детей. В случае необходимости жителей домов, расположенных вблизи нефтеперерабатывающего завода, планируется разместить в гостиницах.

Отдельно отмечено, что при возможной приостановке работы отдельных образовательных учреждений школьников будут временно перераспределять в другие учебные заведения, чтобы не нарушать учебный процесс.

На месте продолжается тушение пожара на НПЗ, в работах задействованы 220 человек и более 50 единиц техники, включая силы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Ожидается прибытие дополнительных сводных отрядов из Адыгеи, Ростовской области и Ставропольского края.

