Жителей эвакуированных домов в Туапсе перевозят в одну из гостиниц

Жителей домов, расположенных вблизи нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, начали переводить из пункта временного размещения в одну из городских гостиниц. Ранее эвакуационный пункт был развернут на базе школы №6.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, решение принято в рамках мер, утвержденных на заседании комиссии по ликвидации ЧС под руководством губернатора Вениамина Кондратьева. В гостинице для эвакуированных организованы условия проживания и горячее питание.

Всего из зоны, прилегающей к НПЗ, эвакуированы 58 человек. По последним данным, в пункте временного размещения к вечеру оставались 26 жителей, которых в настоящее время также расселяют в гостинице.

К ликвидации последствий пожара на нефтеперерабатывающей инфраструктуре продолжают привлекаться дополнительные силы, в том числе сводные отряды из Республики Адыгея, уже приступившие к работе на месте. По информации экстренных служб, в тушении задействованы 252 человека и 62 единицы техники, основную группировку составляют подразделения МЧС России.

Ранее в Краснодарский край прибыл глава МЧС Александр Куренков, направленный по поручению президента Владимира Путина для координации работ по ликвидации последствий пожара, возникшего после атаки беспилотников. Ожидается, что он проведет оперативное совещание и определит дальнейшие меры по тушению и восстановительным работам.

Вячеслав Рыжков