В Краснодаре подтвердили приговор четырем ростовским экс-судьям

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор по делу бывших судей Ростовской области, признав его законным и обоснованным. Апелляционные жалобы осужденных удовлетворены не были, решение вступило в законную силу.

Речь идет о приговоре Первомайского районного суда, которым экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее заместитель Татьяна Юрова, бывший начальник управления Судебного департамента в Ростовской области Андрей Рощевский и председатель районного суда Георгий Бондаренко были признаны виновными в коррупционных преступлениях.

Суд первой инстанции назначил Елене Золотаревой 15 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф 170 млн руб., а также запрет на занятие должностей на государственной и муниципальной службе сроком на 15 лет. Кроме того, она лишена почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды. Татьяне Юровой назначено 13 лет колонии общего режима со штрафом 120 млн руб. и запретом на госслужбу на 10 лет.

Андрей Рощевский приговорен к восьми годам колонии строгого режима со штрафом 50 млн руб. и лишением права занимать государственные должности на пять лет, а также лишен звания «Ветеран труда». Георгию Бондаренко назначено шесть лет колонии общего режима, штраф 4 млн руб. и запрет на госслужбу на четыре года.

При рассмотрении апелляции Золотарева участия в заседании не принимала, ее интересы представлял защитник, остальные осужденные участвовали в процессе по видеосвязи. Судебная коллегия не нашла оснований для смягчения наказания или пересмотра выводов первой инстанции.

