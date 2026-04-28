Глава МЧС РФ прибыл на место пожара в Туапсе

Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента Владимира Путина прибыл в Краснодарский край для координации работ по ликвидации последствий пожара, возникшего после атаки беспилотников в Туапсе. Ожидается, что он проведет оперативное совещание с участием профильных служб и примет решения по дальнейшим действиям, включая тушение, устранение последствий и обеспечение жизнедеятельности населения.

Кроме того, господин Куренков вместе с оперативной группой совершил облет акватории Черного моря на вертолете. В районе Туапсе приведена в готовность группировка водолазов, которые при необходимости будут обследовать акваторию на предмет возможных разливов нефтепродуктов.

К ликвидации пожара на нефтеперерабатывающей инфраструктуре привлечены дополнительные сводные отряды спасателей, в том числе подразделения из Республики Адыгея. Они уже приступили к работе на месте происшествия, передает оперштаб Кубани.

По данным экстренных служб, в тушении задействованы 252 человека и 62 единицы техники, основную часть группировки составляют сотрудники МЧС России.

