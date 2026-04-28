Жителям Туапсе из-за пожара на НПЗ рекомендуют носить респираторы

В Туапсе специалисты Роспотребнадзора продолжают регулярный мониторинг качества воздуха на фоне пожара, сопровождающегося выбросами продуктов горения в атмосферу. В связи с этим жителям ряда районов рекомендовано соблюдать меры предосторожности, прежде всего в микрорайонах Грознефть, Сортировка и Звездный, расположенных вблизи нефтеперерабатывающего предприятия, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

На период ликвидации возгорания гражданам советуют ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми, чаще проводить влажную уборку, отказаться от использования контактных линз, а также промывать слизистые оболочки. Кроме того, рекомендуется воздержаться от курения, увеличить потребление жидкости и при выходе на улицу использовать средства защиты органов дыхания.

При появлении симптомов ухудшения самочувствия, включая кашель, одышку или обострение хронических заболеваний, следует обращаться за медицинской помощью.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что с ночи 28 апреля обращений в медучреждения с признаками отравления продуктами горения или нефтепродуктами зафиксировано не было.

Вячеслав Рыжков