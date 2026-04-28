В Туапсе собрали 7,2 тысячи кубометров замазученного грунта после разлива

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки беспилотников. Собрано и вывезено 7,27 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. Их помещают в специальные контейнеры, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Число задействованных специалистов и техники растет. 28 апреля в уборке участвуют около 360 человек и более 60 единиц техники. Сбор загрязняющих веществ идет на трех участках.

На территории морского терминала укрепляют защитные ограждения. В реке Туапсе ниже по течению установлены боновые заграждения, обустроены нефтеловушка и заградительная дамба. В устье реки созданы каскадные боновые заграждения и нефтеловушка. На береговой полосе Центрального пляжа и в акватории моря вдоль берега выставили боновые заграждения протяженностью 1 км.

Круглосуточно ведется мониторинг акватории моря с использованием пяти судов Морспасслужбы.

«Ъ-Кубань» писал, что этой ночью в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших и погибших в ходе происшествия нет.

