Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ в Туапсе, эвакуируют

Жителей домов, которые расположены рядом с НПЗ в Туапсе, эвакуируют в связи с пожаром на объекте, произошедшем в результате атаки беспилотников этой ночью. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

По словам главы региона, жителей эвакуируют для их безопасности. На базе местной школы №6 подготовлен пункт временного размещения. Губернатор просит граждан следовать всем рекомендациям.

Масштабный пожар на НПЗ ликвидируют 164 специалиста, привлечено 46 единиц техники. В ближайшее время группировку планируют дополнительно увеличить.

«Ъ-Кубань» писал, что в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших и погибших в ходе происшествия нет.

По данным Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов РФ ликвидировали 186 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи, в период с 22:00 27 апреля до 07:00 28 апреля.

Алина Зорина