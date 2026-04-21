Около 20 поездов, следующих в сторону Кубани, задерживаются после атаки БПЛА

Из-за повреждений инфраструктуры в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на железнодорожной станции Персиановка Ростовской области в ночь на 20 апреля с опозданием до семи часов в пути задерживаются 23 пассажирских поезда. Около 17 из них следуют в сторону Краснодарского края и обратно. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Задерживаются поезда, следующие в сторону Новороссийска, Адлера и Анапы, а также составы из Новороссийска и Анапы. Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

Сейчас на станциях Ростов и Лихая обеспечена погрузка питания в 11 поездов, в том числе следующих в Новороссийск и Адлер.

