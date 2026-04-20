Завод «Нител» заработал 3,7 млрд рублей чистой прибыли

На ПАО «Нижегородский телевизионный завод имени В. И. Ленина» («Нител», производитель радиолокационных станций) 23 апреля состоится общее годовое собрание акционеров, посвященное финансово-экономическим итогам прошлого года. Как следует из уведомления акционерам, телевизионный завод заработал в 2025 году 3,742 млрд руб. чистой прибыли. Прибыль предприятия почти утроилась: так, в 2024 году телевизионный завод заработал 1,32 млрд руб. чистой прибыли при выручке 10,81 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Акционерам «Нитела» предложено годовую прибыль не распределять и дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Также акционеры планируют проголосовать по вопросу избрания совета директоров из девяти человек и назначить аудиторскую организацию, которая будет проводить аудит бухгалтерской отчетности ПАО в 2026 году.

Иван Сергеев