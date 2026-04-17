Главные новости за 17 апреля: Кубань, Крым, Адыгея
В Краснодаре в ночь на 17 апреля зафиксированы сообщения о звуках сирены и голосовом оповещении, которые, как выяснилось, были вызваны технической неисправностью пожарной сигнализации.
Гостиничный комплекс «Имеретинский» в Сочи планируется вновь ввести в полноценную эксплуатацию до конца июня 2026 года после почти трехлетнего простоя.
Октябрьский районный суд Краснодара отказал в удовлетворении ходатайства об отводе судьи Игоря Чебана, рассматривающего дело об обращении в доход государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба.
В марте на Кубани выдали почти 85 тысяч кредитов наличными на 16 млрд рублей.
Экстренные службы завершили разбор завалов жилого дома в Туапсе, где, по ранее поступавшей информации, проживала семья погибшей в результате атаки беспилотников 14-летней девочки. Однако, по уточненным данным, ее останки на месте не обнаружены. Ребенка признали погибшим.
В Туапсе пожар на морском терминале, возникший в результате налета БПЛА в ночь на 16 апреля, тушат 177 человек и 56 единиц техники.
Американская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) обратилась в Палату по патентным спорам с заявлением об аннулировании товарного знака «Розовая пантера», права на который принадлежат тепличному комплексу «Гринхаус», входящему в структуру кубанского ритейлера «Магнит».
Годовая инфляция в Краснодарском крае в марте замедлилась до 5,7%.
Лишившихся жилья после атаки БПЛА жителей Туапсе расселят в маневренный фонд.
Объем отгрузки парфюмерно-косметической продукции в Краснодарском крае по итогам 2025 года снизился на 4% и составил 3,35 млрд руб.
На Черноморском побережье от мазута очистили более 3 тысяч км береговой линии.