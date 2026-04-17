Американская киностудия пытается отсудить у «Магнита» «Розовую Пантеру»

Американская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) обратилась в Палату по патентным спорам с заявлением об аннулировании товарного знака «Розовая пантера», права на который принадлежат тепличному комплексу «Гринхаус», входящему в структуру кубанского ритейлера «Магнит», сообщает «Ъ».

Оспариваемый знак зарегистрирован по 31-му классу МКТУ, включающему овощи, фрукты и орехи. На данный момент продукция под данным брендом не выпускается.

«Розовая пантера» — медиафраншиза MGM, запущенная в 1963 году и включающая серию фильмов и анимационных проектов.

Ранее, в октябре 2025 года, киностудия уже пыталась оспорить использование аналогичного обозначения у московской компании «РЧК-Трейдинг», занимающейся дистрибуцией чая и кофе. Тогда Роспатент аннулировал товарный знак, сославшись на его сходство с известным персонажем и произведением.

В MGM и «Магните» ситуацию не комментируют. По оценке издания, ключевым аргументом американской стороны может стать высокая узнаваемость бренда «Розовая пантера», тогда как ответчики, вероятно, будут настаивать на отсутствии ассоциативной связи с интеллектуальной собственностью киностудии.

По данным СПАРК, ООО «Гринхаус» зарегистрировано в Белгородской области в 2015 году и специализируется на выращивании овощей. По итогам 2025 года выручка компании составила 3,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб. В 2022 году актив был приобретен структурами «Магнита».

ПАО «Магнит» зарегистрировано в Краснодарском крае в 2003 году и является одной из крупнейших российских розничных сетей. По собственным данным компании, на середину 2025 года сеть насчитывала 32,6 тыс. торговых точек в 72 регионах страны.