Власти объяснили ночные звуки сирены в Краснодаре

В Краснодаре в ночь на 17 апреля зафиксированы сообщения о звуках сирены и голосовом оповещении, которые, как выяснилось, были вызваны технической неисправностью пожарной сигнализации. Об этом сообщили в МЦУ города со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы.

По информации ЕДДС, в период с 02:30 до 02:47 на номер экстренных служб «112» поступила серия обращений от жителей, проживающих в районе улиц Зиповской, Солнечной и Московской. Горожане сообщали о звуковых сигналах, а также о речевом сообщении с текстом «Внимание всем! Покиньте помещение», которое воспринималось как сигнал системы оповещения.

Вместе с тем в Краевом центре оповещения уточнили, что в указанный период официальные запуски сирен на территории города не проводились. Информация о происходящем была оперативно передана в правоохранительные органы. Прибывшие на место специалисты установили, что причиной звукового сигнала стало срабатывание пожарной сигнализации на одном из строящихся объектов, расположенном на улице Солнечной. По предварительным данным, произошел сбой оборудования, вызванный коротким замыканием.

Отмечается, что инцидент носил локальный характер и не был связан с угрозами безопасности или проведением каких-либо мероприятий по линии гражданской обороны. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются, проводится проверка технического состояния оборудования.

Ранее городские власти обращали внимание на порядок действий при включении систем оповещения, в том числе в случае угроз, связанных с беспилотными летательными аппаратами. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие, ориентироваться на официальные источники информации и следовать указаниям экстренных служб.

Ситуация находится под контролем профильных ведомств, дополнительных мер реагирования не потребовалось.

Мария Удовик