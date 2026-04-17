В Туапсе продолжается тушение пожара на морском терминале

В Туапсе пожар на морском терминале, возникший в результате налета БПЛА в ночь на 16 апреля, тушат 177 человек и 56 единиц техники. В их числе силы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, передает кубанский оперштаб.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Параллельно специалисты Роспотребнадзора сделали забор проб воздуха. По данным надзорного ведомства, максимально разовые концентрации загрязняющих веществ во всех точках замеров не превышают гигиенические нормативы.

Вячеслав Рыжков

