В Туапсе продолжается тушение пожара на морском терминале
В Туапсе пожар на морском терминале, возникший в результате налета БПЛА в ночь на 16 апреля, тушат 177 человек и 56 единиц техники. В их числе силы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, передает кубанский оперштаб.
Параллельно специалисты Роспотребнадзора сделали забор проб воздуха. По данным надзорного ведомства, максимально разовые концентрации загрязняющих веществ во всех точках замеров не превышают гигиенические нормативы.