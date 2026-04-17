Пропавшую при атаке БПЛА на Туапсе школьницу признали погибшей

Пропавшая после атаки беспилотников на Туапсе в ночь на 16 апреля 14-летняя школьница признана погибшей, пишет ТАСС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации властей, в момент происшествия в одном из поврежденных домов находились женщина и ее дочь. По словам матери, девочка находилась в комнате, в которую пришелся удар БПЛА.

В администрации уточнили, что останки ребенка на данный момент не обнаружены, разбор завалов продолжается. При этом, учитывая показания очевидца и характер разрушений — помещение полностью уничтожено и выгорело,— девочка признана погибшей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки в Туапсе пострадали семь человек, двое погибли.

По уточненным данным, обломками беспилотников повреждены 60 жилых домов, включая 52 частных и восемь многоквартирных, а также три социально значимых объекта.

Вячеслав Рыжков