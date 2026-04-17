Компания «РогСибАл» вернула гостиничный комплекс «Имеретинский»

Гостиничный комплекс «Имеретинский» в Сочи планируется вновь ввести в полноценную эксплуатацию до конца июня 2026 года после почти трехлетнего простоя. Объект, обращенный в доход государства в 2022–2023 годах, возвращен прежнему владельцу — ООО «Рогсибал», сообщает «Ъ» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность ООО «Имеретинская Ривьера», выступающего учредителем компании.

По данным издания, во втором квартале текущего года «Рогсибал» намерен перезапустить гостиницу, включающую 196 номеров и около 1,1 тыс. апартаментов на федеральной территории «Сириус». В компании от комментариев воздержались.

ООО «Имеретинская Ривьера» контролируется АО «Либра Холдингс» и МКАО «Спитзмар лимитед». Последнее ранее фигурировало среди акционеров ПАО «Трехгорная мануфактура», тогда как «Либра Холдингс» владеет долей в девелопере «Главстрой». Участники рынка связывали указанные структуры с бизнесменом Олегом Дерипаской.

Решение об обращении отеля в доход государства было принято Хамовническим районным судом Москвы в сентябре 2022 года. Параллельно арбитражные суды Краснодарского края расторгли договоры аренды земельных участков общей площадью более 19 га, находившихся в пользовании структур «Рогсибал». В феврале 2023 года объект прекратил работу.

Ситуация изменилась в июле 2024 года, когда Хамовнический суд восстановил права собственности компании на часть объектов комплекса общей площадью 54,6 тыс. кв. м. В рамках достигнутых договоренностей федеральная территория «Сириус» обязалась вернуть семь корпусов и парковочные пространства, получив взамен приоритетное право выкупа активов в случае их последующей продажи.

Стоимость комплекса участники рынка оценивают в 15–20 млрд руб. По оценкам аналитиков, его перезапуск может оказать поддержку рынку размещения Сочи, где в пиковые периоды загрузка приближается к максимальным значениям. По данным NF Group, в апреле 2026 года на побережье Сочи и в «Сириусе» насчитывалось около 20,8 тыс. качественных гостиничных номеров.

Эксперты отмечают, что случаи возврата активов, ранее обращенных в доход государства, остаются редкими. В числе сопоставимых прецедентов они называют урегулирование споров вокруг комплекса Volna Resort & Residence в Сочи, а также ряда активов, связанных с бизнесменом Александром Клячиным.