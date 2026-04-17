На черноморском побережье от мазута очистили более 3 тысяч км береговой линии

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии, посвященное координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, сообщили в правительстве РФ.

По данным комиссии, с начала работ очищено более 3 тыс. км береговой линии, включая повторные обработки отдельных участков. Всего собрано около 186 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, порядка 99% вывезенных материалов уже обезврежены или переработаны в категорию вторичных ресурсов.

10 апреля в районе Анапы было зафиксировано пятно нефтепродуктов на поверхности моря. В ответ было принято решение о наращивании группировки сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС. В настоящее время в работах участвуют 1118 человек и 205 единиц техники, дополнительно сформирована водолазная группа численностью 40 специалистов.

Усилен космический мониторинг акватории. Обследовано около 220 кв. км в районе обнаружения загрязнения, с поверхности воды собрано порядка 28 тонн нефтесодержащей смеси.

По данным Морспасслужбы, обследование районов крушения танкеров не выявило новых следов загрязнения в местах установки кофердамов и на поверхности моря. В правительстве отметили, что предполагаемым источником выявленного пятна может быть гражданское судно, поврежденное в результате атаки БПЛА за пределами территориальных вод РФ, однако окончательные выводы будут сделаны по итогам экспертизы.

В период с 11 по 16 апреля на отдельных участках побережья Анапы фиксировались повторные выбросы нефтепродуктов. Очаги загрязнения локализованы, ведутся работы по очистке и вывозу грунта. Собрано 247 тонн загрязненного материала, вывезено 229 тонн.

Параллельно продолжается подготовка к восстановлению песчаных пляжей Анапы. В ближайшее время планируется завоз и накопление чистого песка для последующей отсыпки. Работы будут вестись по мере завершения очистки прибрежной территории от новых загрязнений.

