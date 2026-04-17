В марте на Кубани выдали почти 85 тысяч кредитов наличными на 16 млрд рублей

В марте 2026 года банки выдали россиянам 2,04 млн кредитов наличными, что на 27% больше показателя февраля и на 56% превышает результат аналогичного периода прошлого года, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объем выдач в сегменте достиг 406,9 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с предыдущим месяцем и на 80% в годовом выражении. Средний размер кредита составил 200 тыс. руб. против 190 тыс. руб. в феврале и 173 тыс. руб. годом ранее. Средний срок кредитования сохранился на уровне 28 месяцев, тогда как в марте 2025 года он составлял 24 месяца. Полная стоимость кредита снизилась до 30,88% с 31,05% месяцем ранее и 36,64% год назад.

По итогам первого квартала 2026 года россияне оформили 5,22 млн кредитов наличными на сумму 980,2 млрд руб., что на 2% больше по количеству и на 4% по объему, чем в четвертом квартале 2025 года. В сравнении с январем—мартом прошлого года рост составил 33% и 67% соответственно.

Лидерами по объему выдач в марте стали Москва (42,4 млрд руб.), Московская область (31,3 млрд руб.), Санкт-Петербург (18,7 млрд руб.), Краснодарский край (16,1 млрд руб.) и Свердловская область (13,1 млрд руб.). Наиболее крупные кредиты оформлялись в Москве, Севастополе и Санкт-Петербурге.

Максимальный средний срок кредитования зафиксирован в Кабардино-Балкарии — около 40 месяцев, минимальный — в Чукотском автономном округе и Республике Алтай (22 месяца).

Наибольшая интенсивность спроса на кредиты наличными в первом квартале отмечена в Чукотском и Ненецком автономных округах — по восемь кредитов на каждые 100 жителей. Наименьший уровень спроса зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии и Чечне, где показатель не превысил одного кредита на 100 человек.

Вячеслав Рыжков