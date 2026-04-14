Сбер помог бизнесу Карачаево-Черкесии займами на 6,5 млрд рублей

В Черкесске прошла рабочая встреча Председателя Юго-Западного банка Сбербанка и Главы Республики Карачаево-Черкесия Рашида Темрезова.

Фото: предоставлено пресс-службой Главы Карачаево-Черкесии

Обсудили предварительные итоги совместных масштабных инвестиционных проектов, а также развитие сотрудничества во внедрении технологий искусственного интеллекта и комплексной поддержки социально-экономического развития региона.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Сбер остаётся одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе. В прошлом году объём уплаченных налогов превысил 220 млн рублей. Такой вклад в бюджет Республики стал возможен благодаря тому, что более половины всех жителей и предпринимателей Карачаево-Черкессии выбрали Сбер своим финансовым партнёром. Рад отметить, что 8 тысяч предпринимателей региона сегодня растут вместе с банком. Наш портфель кредитной поддержки бизнеса на 1 апреля 2026 года превысил 12 млрд рублей, а в розничном сегменте это 45 млрд рублей. Портфели сбережений бизнеса и жителей по итогам квартала превысили 4,6 млрд рублей и 29,4 млрд рублей соответственно. Все эти показатели продолжат расти: в ходе нашей рабочей встречи обсудили ряд перспективных совместных проектов».

Рашид Темрезов, Глава Республики Карачаево-Черкесия: «Сегодня Сбер остаётся для нас надёжным партнёром, оказывающим существенную поддержку в развитии ключевых отраслей экономики, реализации инвестиционных инициатив и создании условий для устойчивого роста. Отдельно остановились на вопросах развития малого и среднего предпринимательства, а также цифровой трансформации. Современные банковские и технологические решения открывают дополнительные возможности для бизнеса, повышают доступность финансовых услуг и способствуют формированию комфортной деловой среды. Республика заинтересована в дальнейшем расширении партнёрства — как в части сопровождения инвестиционных проектов, так и во внедрении передовых технологий. Уверен, что совместная работа и в дальнейшем будет способствовать повышению качества жизни наших жителей и укреплению экономического потенциала Карачаево-Черкесии».

В 2025 году предприниматели Карачаево-Черкесии получили в Сбере поддержку на 6,5 млрд рублей, из них около трети – займы по льготным программам кредитования. В 2026 году крупный, средний и малый бизнес уже получил в банке займов на 338,5 млн рублей. Растёт спрос и на ипотеку Сбера. В 2025 году банк помог в покупке жилья в Республике на 5,2 млрд рублей. А за первые 3 месяца этого года объём жилищных займов для почти 400 семей приблизился к 1,4 млрд рублей, где 63% - с господдержкой. Также в Республике в дополнение к привычным для жителей региона финансовым инструментам растёт интерес и к продуктам исламского банкинга.