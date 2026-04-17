Краснодарский суд отказал в отводе судьи по делу об имуществе экс-главы Ростовской области

Октябрьский районный суд Краснодара отказал в удовлетворении ходатайства об отводе судьи Игоря Чебана, рассматривающего дело об обращении в доход государства имущества бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба, сообщил ТАСС.

«В удовлетворении ходатайства об отводе судьи Чебана отказать»,— огласил решение суд.

В ходе заседания сам судья сообщил, что является бывшим однокурсником одного из ответчиков — депутата Законодательного собрания Краснодарского края Бориса Юнанова. Представитель господина Юнанова заявил ходатайство об отводе, указав на возможную заинтересованность судьи. С аналогичной позицией выступили представители части других ответчиков, тогда как остальные оставили вопрос на усмотрение суда. Генеральная прокуратура, выступающая истцом, возражала против отвода.

Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества бывшего сенатора Владимира Чуба. Ответчиками по делу проходят 12 человек, включая Бориса Юнанова, основателя ростовского завода «Юг Руси» Сергея Кислова и учредителя компании Василия Кислова.

По материалам дела, спор связан с земельным участком под ростовским ипподромом, который в 2024 году был приобретен одной из структур, входящих в Alias Group, у компаний, связанных с Сергеем Кисловым. Сторона защиты указывает, что объект находился в собственности бизнесмена более 20 лет и был приобретен без нарушений.

Владимир Чуб возглавлял администрацию Ростовской области с 1991 по 2010 год, а в 1990-х являлся членом Совета Федерации.

Вячеслав Рыжков