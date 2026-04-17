Объем отгрузки косметики в Краснодарском крае снизился на 4% в 2025 году

Объем отгрузки парфюмерно-косметической продукции в Краснодарском крае по итогам 2025 года снизился на 4% и составил 3,35 млрд руб. При этом количество производителей в отрасли продолжает увеличиваться: на начало 2026 года зарегистрировано уже 251 юридическое лицо, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве промышленной политики и Краснодарстате.

Согласно данным ведомств, в 2024 году отгрузка достигала 3,49 млрд руб., в 2023 году — 3,45 млрд руб.

Основной объем выпуска обеспечивают компании «Сила Гор» (бренд «Краснополянская косметика»), «Фитстайл Эко», «Флореаль» и «Солнце», а также ряд малых предприятий и локальных брендов. Среди производителей, ориентированных в том числе на санаторно-курортный и гостиничный сегменты,— Lima, «Мацеста» и Lia Lab.

В регионе действуют меры господдержки отрасли. В частности, предусмотрены субсидии на подключение к инженерной инфраструктуре, приобретение оборудования, компенсацию лизинговых платежей и аренды в промышленных парках. Также возможно возмещение до 30% затрат на выпуск импортозамещающей продукции.

Кроме того, предприятия могут привлекать льготное финансирование через Фонд развития промышленности Краснодарского края. Объем займов составляет от 5 млн до 500 млн руб. при ставке от 0,1 до 8% годовых сроком до пяти лет.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что количество компаний, торгующих косметикой в Краснодарском крае, сократилось на 33 организации и составило 1161 предприятие на 1 сентября 2025 года. Снижение числа участников рынка составило 2,8%. Одновременно с уменьшением количества организаций сократилась и их выручка.

Нурий Бзасежев