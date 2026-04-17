Годовая инфляция на Кубани вновь оказалась ниже общероссийской

Годовая инфляция в Краснодарском крае в марте замедлилась до 5,7%, следует из данных Южного главного управления Банка России. Этот показатель остается ниже среднероссийского уровня уже четвертый месяц подряд: в целом по стране инфляция в марте составила 5,9%.

Сдерживающее влияние на динамику цен оказало снижение стоимости ряда продовольственных и непродовольственных товаров. В частности, продолжилось удешевление кофе на фоне ожиданий благоприятного урожая в странах-производителях. Уже четвертый месяц подряд снижались цены на сливочное масло, чему способствовали накопленные запасы продукции у производителей.

Вместе с тем в марте в регионе зафиксирован рост цен на яйца. В Банке России это объясняют сезонным увеличением спроса, позволившим производителям частично перенести в стоимость возросшие издержки на корма, ветеринарные препараты, упаковку, логистику и оплату труда. Подорожал также сахар на фоне роста мировых цен и увеличения экспортных поставок, при этом в годовом выражении он остается дешевле на 2,6% благодаря снижению стоимости в предыдущие периоды.

Отдельно отмечается рост цен в санаторно-курортном секторе. По словам начальника экономического управления Южного ГУ Банка России Елены Кравченко, санатории, дома отдыха и пансионаты региона повысили стоимость услуг, перенеся в тарифы рост расходов на персонал, обновление номерного фонда и подготовку к высокому сезону. В результате за год санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 6,3%.

Одновременно второй месяц подряд снижаются цены на услуги сотовой связи. На фоне высокой конкуренции операторы предлагают более выгодные условия при переходе абонентов, что оказывает давление на тарифы.

В сегменте электроники в марте зафиксирован рост стоимости телевизоров, компьютеров и флеш-накопителей. Производители и ритейлеры объясняют это увеличением логистических и операционных расходов, а также дефицитом отдельных компонентов на мировом рынке. При этом в годовом выражении компьютеры подешевели на 6,3%, телерадиотовары — на 2,7%, что связано с более ранним снижением цен в течение прошлого года.

В Банке России подчеркнули, что денежно-кредитная политика будет и далее направлена на возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.

Вячеслав Рыжков